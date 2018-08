Huurders voor woning op plek Kouwenaarschool in Vaassen mogen zich binnenkort melden

Nog even en huurders die graag willen wonen in een nieuwbouwhuis op de plek van de voormalige Kouwenaarschool, aan de Woestijnweg in Vaassen, kunnen zich daarvoor inschrijven. Na de bouwvak is het zover.

Het heeft jaren geduurd, maar na het zomerreces in de bouw komt er echt schot in het nieuwbouwproject op de plek waar ooit de Kouwenaarschool stond in Vaassen. De school die in 2008 werd afgebroken. IJs en weder dienende zullen nieuwe bewoners in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar de sleutel van hun nieuwe huis krijgen.

Triada

Wooncorporatie Triada uit Heerde opent op woensdag 22 augustus de inschrijving voor de negentien eengezinswoningen en zes appartementen. De eengezinswoningen (drie rijtjes, van acht, zeven en vier huizen) zijn zogenaamd levensloopbestendige huizen, met allen drie slaapkamers. De appartementen, in een gebouw met drie woonlagen, tellen elk twee slaapkamers en ruime balkons. Alle woningen worden voorzien van vloerverwarming en krijgen alleen een elektriciteitsaansluiting. De huizen worden energiezuinig en krijgen energielabel A.

Niet iedereen komt zomaar in aanmerkingen voor de nieuwbouw in Vaassen. Gegadigden mogen niet meer dan een (gezamenlijk) inkomen hebben van 22.400 euro per jaar. De huurprijs is voor alle woningen gelijk en komt neer op 597,29 euro per maand, exclusief servicekosten.

Sloop

De plek van de nieuwbouw is het terrein tussen de Van Riebeeckstraat, de Potgieterstraat en de Woestijnweg. Ter plaatse lag na de sloop van de Kouwenaarschool een kleine tien jaar lang een braakliggend terrein. Een deel van het nieuwbouwwijkje krijgt een nieuwe straatnaam, te weten Mandelahof. Hiervoor is gekozen omdat die naam past bij de bestaande straatnamen in de Transvaalbuurt in Vaassen.

Tot 5 september