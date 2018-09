IJzerwinners zetten project voort in Epe

Zorginstel­ling De Klaarbeek nodigt alle buren uit

11:45 Bijna vier jaar geleden werd het nieuwe zorgcentrum De Klaarbeek van Viattence aan de Roggestraat in Epe geopend. Voor wie al jaren nieuwsgierig is hoe het er is geworden, maar binnen nog nooit een kijkje heeft genomen, biedt burendag op 22 september een uitkomst. Viattence houdt dat een fair voor buren.