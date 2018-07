'Ik ben het levende bewijs van het belang van transplantaties'

Rick Besijn (61) viert Belgische feestdagen tegenwoordig met vlagvertoon in de voortuin van zijn huis in Epe. Het is zijn manier om onze Zuiderburen te bedanken voor zijn 'tweede leven', waar hij in Nederland een ondubbelzinnig doodvonnis te horen had gekregen.

Voor tegenstanders van de nieuwe donorwet heeft Besijn geen goed woord over. De veelbesproken donorwet, die vorig jaar pas na de grootst mogelijk moeite werd aangenomen in Nederland en die uiteindelijk in 2020 in praktijk wordt gebracht. ,,Pás in 2020. Het is een schande'', stelt Besijn. ,,Nee, ik kan geen enkel begrip opbrengen voor religieuze of politieke standpunten, die de wet bijna dwarsboomden en die er voor zorgen dat de wet pas in 2020 van kracht wordt. Daardoor gaan jaarlijks nog tientallen mensen onnodig dood in Nederland, lijden veel mensen onterecht pijn en moet er onnodig veel geld naar dure dialyse's en andere zorgkosten.''

Besijn gaat voort. ,,Het is huichelarij, niets meer en niets minder. Ik vind dat iedereen recht heeft op zijn eigen mening. Gelovigen hebben recht op de beschikking over hun eigen lichaam. Prima, als zij vinden dat wat God je gegeven heeft, van jou is. Maar dat is helemaal niet de discussie. De nieuwe donorwet maakt het gewoon mogelijk om 'nee' te zeggen. Als je niet wilt, kan dat. Als je niets zegt, interesseert donorproblematiek je kennelijk niet genoeg om er een punt van te maken. En er bestaat zelfs een coulanceregeling die zorgt dat nabestaanden die alsnog bezwaar hebben, ook nog 'nee' kunnen zeggen tegen donatie.''

Dood

Besijn is duidelijk en herhaalt het nog maar eens: ,,In Nederland zou ik nu allang dood zijn. Mijn leven is gered door buitenlanders, door Belgen. Onbestaanbaar dat mensen tegen de donorwet stemden. Ik verzeker je, dat wanneer tegenstemmers morgen te maken krijgen met een ziekte waar een transplantatie voor nodig is, of kinderen hebben die daarmee te maken krijgen, dan willen diezelfde mensen net zo hard helemaal vooraan staan om direct en zo goed mogelijk geholpen te worden. Waarom ontzeggen zij dat nu anderen?''

Besijn noemt zichzelf het hardlopende, levende bewijs van hoe zinvol (orgaan)transplanties zijn. ,,In Nederland was er, door een tekort aan donormateriaal, in 2013 een wachtlijst van 2,5 jaar. En door een kleine hartafwijking, die geen naam mocht hebben, werd ik zelfs geweigerd voor die wachtlijst voor longtransplantaties.'' Dat 'doodvonnis' - Besijns levensprognose met een auto-immuunziekte waardoor zijn eigen lichaam zijn longen 'opat', was hooguit een jaar - deed de voormalig huisarts naar andere wegen zoeken. Hij vond verlossing in België. ,,Ik was bevoorrecht. Want ik was toevallig in de situatie dat ik me de stap om naar België te gaan kon veroorloven. Helaas is dat niet voor iedereen weggelegd.''

Leuven

In België werd Besijn in recordtijd geholpen. Hij emigreerde, vroeg een Belgische identiteitskaart aan en ging in een appartement in Leuven wonen. In december 2013 werd hij geopereerd en kreeg hij twee nieuwe longen. ,,Ik ging dus in België wonen. Ook al kon ik vlak voor de operatie niets meer. Ik lag de laatste drie maanden alleen nog maar op bed, aan het zuurstof. Eén keer per dag ging ik naar het toilet, vijf meter verderop. Maar dat was eigenlijk al te ver. Alleen als er een steunbankje klaarstond voor mijn voeten en de wc-rol precies goed hing, kon ik mezelf even redden.''

Zijn vrouw Marjolein en een neef weken in België niet van zijn zijde en hielpen hem naar de operatie. Besijn: ,,De Belgische artsen en de medische zorg, alsmede de verzekeringen, waren fantastisch geregeld in België. Mijn kleine hartafwijking werd in no-time verholpen en de tweede set beschikbare donorlongen bleek al te matchen. Na drie maanden was ik geholpen! Had ik twee nieuwe longen, terwijl in Nederland slechts één long per persoon wordt getransplanteerd. Nu nog steeds heb ik niets dan lof voor iedereen in België. Als er complicaties optreden word ik direct geholpen en sta ik in no-time weer buiten. 'Full-treatment', alles door de verzekering vergoed. Maandags onderzoeken ze, dinsdags de behandeling, woensdags aan de antibiotica en donderdags ben ik weer boven Jan.''

Wetgeving

Dat transplantaties in België wel snel worden uitgevoerd en in Nederland niet, is puur een kwestie van wetgeving, zegt Besijn, die nu alweer bijna vijf jaar met de donorlongen leeft en die vorige maand zelfs een medaille won op de 100 meter sprint tijdens het EK voor getransplanteerden. ,,Nee, het is absoluut niet te wijten aan de medici. De artsen in Nederland willen ook niets liever dan meer transplanteren. Maar ze zijn gebonden aan de regels. In België is door de veel betere donorwetgeving, die grotendeels hetzelfde is aan de wet zoals die in Nederland in 2020 wordt, meer dan voldoende donormateriaal. Het is voor mij duidelijk: In België zorgen ze wel goed voor elkaar, met een goede donorwet, al jarenlang. Het is voor mij echt een raadsel waarom we er in Nederland, waar we jaren hebben geijverd om abortus en euthanasie legaal te maken, er zo lang over moeten doen. Waardoor mensen een nieuw, volwaardig en zinvol, goed leven, wordt onthouden. Kennelijk moet transplantatie hier net als euthanasie en abortus ook eerst zo'n onnodig lange formele weg afleggen.''