‘Illegale’ uitvaartdienst op landgoed in Epe krijgt staartje: gemeente onderneemt stappen tegen directeur

Verkeer spectacu­lair afgenomen door avondklok: ‘Ik ben hier niet voor de rust gekomen, maar het is wel lekker’

31 januari De invoering van de avondklok heeft het aantal voertuigen op de weg ’s avonds en ’s nachts behoorlijk doen afnemen. Op drukke knooppunten in de regio reed maandag direct na 21.00 uur rond de 60 procent minder verkeer. Ook in Harderwijk langs de A28 is het een stuk rustiger wonen.