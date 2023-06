In Epe overwegend bewolkt weer vanochtend

Steun voor camping in Hulshorst na wéér negatief zwemadvies: ‘Het wekt alleen maar verwarring’

Bij De Oude Pol in Hulshorst worden ze er horendol van. Wéér geldt er een negatief zwemadvies voor het stukje Veluwemeer waar de camping aan ligt. Dat terwijl uit de meest recente metingen blijkt dat er niets mis is met de waterkwaliteit. Het CDA Gelderland springt voor De Oude Pol op de bres. „Het is verwarrend en frustrerend.”