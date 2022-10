In Vaassen beluister je de kerkdienst van begin tot eind in het dialect: ‘Je kan je minder verstoppen achter mooie woorden’

Deventer heeft weer een carpool­plaats langs A1 (en nu nog een transferi­um)

De aanleg van een nieuwe carpoolplaats langs de A1 bij Deventer is in kannen en kruiken. Door de verbreding van de snelweg sneuvelde de vorige voorziening langs de snelweg. De nieuwe carpoolplaats is op het terrein van het Postillion hotel aangelegd. Een zoektocht is nog gaande naar transferium; een grote parkeerplaats met een pendeldienst naar de binnenstad.

10 oktober