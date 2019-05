In zand geschreven kenteken leidt politie naar verdachte brandstichter (57) heide Epe

Lot van buurt­school Zuuk ligt in handen van commissie Onderwijs­ge­schil­len in Utrecht

13 mei De Zuukerschool moet dicht. Althans, dat vinden de overkoepelende scholenstichting Proo en de gemeente Epe. Er zijn te weinig leerlingen, zeggen zij. De medezeggenschapsraad van het buurtschooltje stemt echter niet in met het besluit. Daarom is het nu aan de onafhankelijke commissie Onderwijsgeschillen in Utrecht om te oordelen of Proo een redelijk besluit heeft genomen.