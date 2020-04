Indrukwekkend afscheid in Epe: erehaag met fakkels voor clubicoon Arie

videoMet fakkels en respect heeft voetbalvereniging EZC '84 in Epe vanmorgen afscheid genomen van club-icoon en erelid Arie de Gooijer. Bij het sportpark aan de Kweekweg stonden tientallen mensen in een erehaag langs de weg.

De Gooijer overleed afgelopen week op 92-jarige leeftijd. Door alle beperkingen door het coronavirus was het niet mogelijk om afscheid te nemen bij de uitvaartdienst.

In samenspraak met de familie werd besloten om op gepaste wijze en met inachtneming van alle coronavoorschriften een laatste eer te bewijzen aan hun club-icoon bij het J.B. Sportpark van EZC ‘84.

Stapvoets

Zo’n kleine 200 belangstellenden hadden zich opgesteld langs de Kweekweg en de Oenerweg. De stoet met de kist reed stapvoets tussen de mensen op de trottoirs, van wie sommigen fakkels lieten branden. Daarna begeleidde de familie De Gooijer naar zijn laatste rustplaats.

‘EZC ‘84 verliest in Arie de Gooijer een zeer betrokken’, schrijft de vererening in een persbericht, ‘op zijn tijd kritisch, maar bovenal een lief mens met een echt blauw/geel hart. Rust zacht Arie. We gaan je enorm missen.'

Scoreborden

Hij was in 1984 een van de initiatiefnemers van de verzelfstandiging van de zaterdagafdeling van SV Epe. Nog altijd was hij vaak op maandag en vrijdag actief voor zijn club, met onderhoud en hij hield de standen bij de scoreborden. ,,Hij was zeer betrokken’’, zegt Maurice Schalker van EZC. ,,Het is een groot gemis.’’

De voetbalvereniging wenst alle nabestaanden enorm veel sterkte en kracht toe.

Verbod op erehaag

Binnen de voetbalclub was eerst nog wel wat twijfel over het vormen van een erehaag, omdat deze formeel volgens de veiligheidsregio VNOG (waar Epe onder valt) niet mag. Schalker: ,,We hebben de regels van het RIVM er op nagekeken over het samenscholingsverbod. Navraag bij de gemeente leerde dat er in Epe nergens gebieden zijn waar zo’n verbod geldt. We hebben daarop besloten dat het kan, met de inachtneming van anderhalve meter afstand van elkaar. Volgens mij is het allemaal keurig verlopen.’’