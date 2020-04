Indrukwekkend afscheid voor clubicoon Arie van EFC '84

Gebrek aan bewijs voor belasting­frau­de bij autobe­drijf in Vaassen

7:00 Het Openbaar Ministerie kan niet bewijzen dat Santing Europe Cars in Vaassen betrokken was bij valsheid in geschrift en belastingfraude. Daarom seponeert justitie na twee jaar het onderzoek bij gebrek aan bewijs. Ondanks imago- en omzetschade is directeur Job Santing opgelucht: ,,Er werd gezocht naar iets wat er niet was.”