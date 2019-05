Internationaal concert in Epe geeft muzikale verbreding

Vanuit je luie stoel op zoek naar archeologi­sche schatten op de Veluwe

17 mei Erfgoed Gelderland roept de hulp in het van het publiek bij de zoektocht naar grafheuvels, eeuwenoude akkers en zogenaamde houtskoolmeilers op de Veluwe. Met een nieuw systeem is de volledige Veluwe in kaart gebracht. Je kan daardoor zelfs in je eigen achtertuin zoeken (al is de kans wel erg klein).