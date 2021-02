Inwoners Vaassen redden aangereden das

,,We zaten in de tuin voor de eerste barbecue van het jaar en hoorden opeens een knal en zijn bij de weg gaan kijken. Daar zagen we een das in de sloot”, vertellen Ronald van der Haar en Vincent Wijnbergen. Het ongeluk gebeurde op het kruispunt van de Deventerstraat en de Laan van Fasna. ,,Toen we bij de weg waren zagen we nog een automobilist die wel gestopt was, maar daarna verder reed. We hebben direct de dierenambulance gebeld en die adviseerde om een ladder in het water te zetten, zodat het dier in ieder geval wat houvast zou hebben en niet zou verdrinken”.