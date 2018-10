Italiaanse en Franse wijnboeren naar Epe

CDA Epe: wat te doen met dik drie miljoen euro voor duurzaam­heid

12:22 De fractie van het CDA in Epe roept de hulp van inwoners van de gemeente in. Centrale vraag is wat Epe het best zou kunnen doen met de 3,2 miljoen euro die in de plaatselijke begroting is ingeruimd voor duurzaamheid.