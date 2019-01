Jamano Kertokarijo krijgt Sportprijs Epe

De prijzen werden gisteren uitgereikt tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Epe.

Wethouder Robert Scholten reikte de Sportprijs 2018 uit aan Jamano Kertokarijo. De jonge Vaassense kickbokser van Budo Blok Kickboxing in Vaassen won in februari het Europees kampioenschap in de jeugdklasse tot veertig 40 kilogram. De andere genomineerden waren de 46-jarige schaatser Roberto van Goor van DSO in Epe en de 28-jarige zwemster en waterpoloster Elmi Roelofsen van ZVV in Vaassen.

Akirmak

Hûlya Akirmak, van Turkse komaf, kreeg van oud-burgemeester van Epe, Leo Eland, de vrijwilligersprijs overhandigd. ,,Ze is een echte doener; eetcafé De Passerel in Epe, de Moestuin, het buurtcafé in Vaassen, de straatspeeldag; Hulya is erbij. Ze zet zich in voor de gemeenschap onder het motto: geef jezelf een duw in de rug en het leven wordt een stuk aangenamer.’’

Thomassen

Janny Thomassen, leerkracht in de onderbouw van basisschool De Sprenge in Vaassen, kreeg de Heel Epe Beweegt-prijs. Ze verzorgt op de school een dag per week de gymlessen en daarnaast de andere sportactiviteiten en gastlessen. Na schooltijd enthousiasmeert ze iedereen mee te doen aan sportactiviteiten, is ze de drijvende kracht achter peutergym, de Sprenge-trailrun (samen met de buurtsportcoaches) en de daily-mile op school.