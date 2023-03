Jarenlange bouwmarktruzie kost Epe al zes ton (maar gedupeerde ondernemer wil nog meer)

Komen statushou­ders op vuil van ijzergiete­rij te wonen in Vaassen? Gemeente belooft onderzoek

Is het wel verantwoord om twintig statushouders te laten wonen op een plek waar jarenlang een vuilnisbelt was? Om zorgen daarover bij omwonenden weg te nemen, geeft de gemeente Epe opdracht tot bodemonderzoek op de paardenweide in Vaassen, die ze vijf tot tien jaar lang voor noodhuisvesting wil gebruiken. Tegen dat plan kwamen buren in opstand.