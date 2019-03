Jo (86) stopt na 56 jaar met spelen bij Oener Toneelvereniging

Nog één keer zit Jo Biesterbos deze avond bij de grimeur Dirry Bloem, vlak voor de voorstelling van het OTV. Want zo wordt de Oener Toneel Vereniging in de volksmond genoemd. Ze neemt plaats in de stoel van waaruit ze speelt en dan gaat alles na 56 jaar als bijna vanzelf: ,,Toneelspelen is altijd mijn passie geweest. Ik leefde ernaartoe en vond het geweldig als ik een rol had waarin ik me helemaal uit kon leven”, zegt ze daarover.