Jo en Irma uit Vaassen verliezen zorgvoordeel van 1450 euro per jaar: ‘Kleding dragen we nog langer’

interview Wereldster Brennan Heart vindt als Fabian Bohn rust in bossen bij Epe

7:10 Hij is een wereldster. Vult zijn dagen vooral met vliegen, snelle auto’s en grote feesten over de hele aardbol. Dj Brennan Heart, de artiestennaam van Fabian Bohn (37), komt tussendoor tot rust op de Veluwe, in de bossen bij Epe. Een monoloog van een bezeten muzikant. Over zijn weg naar roem en rijkdom.