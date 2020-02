John Bosch is niet meer het ‘bokkie‘ van Vaassen, maar trotse Prins Carnaval van de Rossumdaerpers

Het best bewaarde geheim van het dorp? Dat is in Vaassen zonder twijfel de vraag wie de nieuwe carnavalsprins wordt. Voor John Bosch (35) is het in moeilijk in woorden uit te drukken wat dit betekent. Zijn betraande ogen zeggen genoeg: een enorme eer.

,,Mijn ex zei het al: jij wordt het nog een keer. Al was het toch een enorme verrassing”, vertelt de goedlachse John Bosch. Vader Johan Bosch is al even trots. ,,Toen hij mij belde om het te vertellen, zei ik: die trein komt maar één keer voorbij.”

Zoon John sprong erop, zonder ook maar één seconde na te denken. ,,En dat van zo’n grote vereniging als de Rossumdaerpers. Er staan 350 man op de wachtlijst. Het heeft vijf jaar geduurd tot ik lid kon worden”, klinkt het onwezenlijk uit de mond van John, die sinds zijn veertiende carnaval viert. In het dorp staat hij bekend als ‘bokkie’, omdat hij, zeker in zijn jeugd, bokkig kon reageren en zich gemakkelijk op liet naaien. ,,Ik heb geen gemakkelijke jeugd gehad, en daar kon ik af en toe moeilijk mee omgaan. Tijdens het carnaval vergat je dat altijd. Ook nu zijn er leden die een rotjaar achter de rug hebben, daar kan ik helemaal in opgaan. Ik ben niet alleen de lolbroek.”

Katholiek feest

Een protestantse prins nog wel, lid van voetbalvereniging VIOS en niet het katholieke KCVO. ,,Voorheen was het echt een katholiek feest, nu is het hele dorp betrokken, dat is wel een verschil”, zegt pa, die speciaal voor het interview overkomt uit Duitsland, waar hij nu een jaar of twaalf een vakantiepark runt, in Bad Rottenfelde.

Hij heeft een spannende nacht achter de rug. Toont op zijn smartphone een foto van een geknakte boom. ,,Die kwam op een chalet terecht, een metertje naast een slapende baby.” Bosch (61) verwierf eind jaren negentig bekendheid met de Green Street Boys, medewerkers van de Apeldoornse plantsoenendienst die zich toentertijd met hand en tand verzetten tegen het privatiseren van de buitendienst. Daaruit vloeide onder meer een protestlied ten tijde van carnaval, waarvan de opbrengst ten goede kwam aan gehandicapte kinderen.

De Green Street Boys werd een begrip. Niet alleen draaide de lokale politiek de privatisering terug, de muzikale poot werd jarenlang overal in het land geboekt. ,,We waren bekender dan Marco Borsato, zijn bij Jack Spijkerman en Frits Spits geweest. Ik was in die jaren te druk om carnaval in Vaassen te vieren”, vertelt Johan.

Uitbundigheid

Sinds hij in Duitsland woont viert hij in beide landen carnaval. ,,Het verschil met Duitsland is de uitbundigheid. Daar zitten ze aan lange tafel, in Vaassen staat iedereen en is niets te gek.” Toen hij hoorde dat zijn zoon prins werd, belde hij direct Wim de Vries, de liedjesschrijver uit Apeldoorn, met wie hij namens de Green Street Boys samenwerkte. Samen doken ze de studio in om een nummer voor zijn zoon op te nemen. ,,Dat heb ik de 11e van de 11e voor hem gezongen, was erg emotioneel voor John. Ook zijn moeder was erbij, wij zijn gescheiden, en zijn broertje, die bij ons in Duitsland woont. Voor mij is het vooral zo mooi, omdat hij hiermee min of meer in de voetsporen van zijn opa Johan treedt, mijn vader. Dat was een buutreedner, een grappenmaker die optrad op bruiloften en partijen. Iemand die leefde voor de grap. John heeft duidelijk zijn gen, die houdt ook van gekkigheid. Als zijn opa dit had gezien zou hij apetrots zijn geweest.”

Het maakt diepe indruk op zoon John. ,,Ik krijg er kippenvel van, en niet omdat het hier koud is.” Het zal niet de laatste keer zijn dat hij dit voelt. Als je ‘de Boschjes bij elkaar zet’ blijven de verhalen komen, met zowel een lach als een traan. Voor Prins John I begint het carnaval vrijdag met een rondje langs de Vaassense basisscholen. ,,De spanning is er al helemaal. Die dagen vliegen straks voorbij.”