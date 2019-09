Jong lid van vereniging in Epe krijgt 100 euro subsidie

Als je stopt met groei ‘is dat het begin van het einde’

10:30 Ondernemers die groter willen groeien, kunnen via nlgroeit de hulp inroepen van 300 mentoren. Onder wie ervaren topondernemer en bestuurder Gert-Hein de Heer uit Epe. ,,Wat vind je succes? Groei? Misschien is groei niet het goede woord. Ontwikkeling is beter.’’ Nlgroeit houdt later deze maand een event in Apeldoorn, waar ook koningin Máxima aan rondetafelgesprekken deel zal nemen.