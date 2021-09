Jonge Emsternaar is Nederlands kampioen autocross

Hoogste rechter spit zwaar beladen dossier Epe door zonder op ‘dubbele pet’ wethouder in te gaan

9 september Het kostte wethouder Robert Scholten de kop en zijn collega Jan Aalbers werd erom in diskrediet gebracht. De twee illegaal aangelegde inritten op bedrijventerrein Kweekweg waarmee de gemeente Epe omwonenden tartte, is nu voer voor de hoogste rechter. Over zes weken hakt die de knoop door of het bestemmingsplan wordt vernietigd.