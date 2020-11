Jongeman mishandeld in Epe: telefoon in het water gegooid

Auto belandt op z'n kop in het kanaal bij Epe, bestuurder gewond naar het ziekenhuis

1 november Een automobilist is gisteravond gewond geraakt nadat hij met zijn auto in het kanaal langs de Kanaalweg in Epe belandde. De man raakte in een flauwe bocht in een slip, vloog over de kop en eindigde met de achterkant van de auto in het water.