Jubilerende Atelierdagen nu al in spotlights met expositie in Epe

De Open-Atelierdagen zijn traditiegetrouw begin oktober, maar vestigen in Epe en omgeving nu al volop de aandacht op zich. De lokale organisatie bestaat 25 jaar, wat de aanleiding is voor een speciale expositie die woensdagavond wordt geopend.

Het is deze middag een komen en gaan van kunstenaars op de eerste verdieping van het gemeentehuis in Epe. En allemaal komen ze wat brengen naar de expositieruimte die er is gevestigd, De Ring; een schilderij, sieraden of een beeldje. In totaal zijn er vanaf woensdagavond zo’n 45 objecten te bekijken vanwege het 25-jarig bestaan van de Open-Atelierdagen Noordoost-Veluwe.

,,We hebben iedereen aangeschreven met de vraag wie hieraan mee wilde doen. En dat zijn in totaal 45 kunstenaars met allemaal één werk’’, zegt secretaris Hanneke van Oort van de Stichting Open-Atelierdagen Noordoost-Veluwe. ,,We hebben bewust nu niet voor een thema gekozen. Daardoor krijg je heel divers werk.’’

Eerste

Op de kop af 25 jaar zijn er nu Open-Atelierdagen op de Noordoost-Veluwe. In 1995 begonnen in de gemeenten Heerde en Epe. ,,Het idee was van Jan Warnaar. Die had het gezien in Amsterdam en die stelde voor zoiets ook hier te doen. Daarmee waren we, zeker in het oosten, één van de eerste afdelingen”, weet Van Oort.

Langzaam maar zeker is de Atelierroute uitgebreid, met het gebied van Vaassen tot Hattem. ,,In totaal hebben we meer dan 100 kunstenaars hier in het gebied’’, aldus Van Oort. Dat is ook gelijk het kenmerk en het succes van deze afdeling, zegt ze: ,,Het is heel divers. Er zijn meerdere disciplines. Niet alleen schilders, maar ook keramiek, edelsmid en fotografie. Iedereen heeft zijn eigen specialiteit. We waken ook voor het niveau, daarmee proberen we ons te onderscheiden van andere Atelierdagen. Nieuwelingen laten we toetsen, zodat het wel om enige kwaliteit gaat. Maar: het moet wel leuk blijven.’’

Kwarteleitjes

Ook Pita Vreugdenhil uit Emst komt deze middag een schilderij, een stilleven met kwarteleitjes, afgeven. ,,Ik doe al 25 jaar mee met de Atelierdagen’’, zegt ze. ,,Het is erg leuk. Je ontmoet mensen en je krijgt feedback. Het is ook steeds leuker geworden.’’

De organisatie is blij met alle kunstenaars, meldt Van Oort. ,,Gemiddeld krijgen ze tijdens de dagen toch wel 90 bezoekers. Hopelijk blijft het trekken. Het bestuur is goed ingevuld; continuïteit is gewaarborgd. Deze expositie is het eerste feestelijke tintje aan ons jubileum.’’