Julian en zijn maatje raakten door brand in Oene alles kwijt en zoeken woonruimte

,,Mijn maatje en ik woonden er al bijna twee jaar", zegt de 28-jarige Julian van de Beek. ,,We lagen boven te slapen. Rond kwart voor drie schrokken we wakker. Toen we in de gaten kregen dat er van onderaf vuur kwam, zijn we meteen op de vlucht geslagen. De buren hadden de brandweer al gebeld. Heel heftig allemaal. Ik ben ook alles kwijt. Alleen de kleding die ik aanhad, heb ik nog.”

Hotel

Onderdak hebben hij en zijn vriend door de verwoestende brand evenmin. ,,De gemeente heeft geregeld dat we de komende twee nachten in het Fletcher Hotel in Epe kunnen slapen. Maar voor daarna zullen we op zoek naar iets anders moeten. Ik ga morgen (maandag, red.) bij Triada langs om te kijken of we wat kunnen huren.”