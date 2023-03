Juwelier Jan uit Vaassen vreest nog lang last te hebben van brute inbraak: ‘Alles is kapotgeslagen’

Met video Dorpsjuwe­lier Vaassen na nachtelij­ke inbraak: ‘Een harde knal en toen wisten we wel hoe laat het was’

Het centrum van Vaassen is vannacht opgeschrikt door een luidruchtige inbraak bij dorpsjuwelier Meiling. De inbrekers, vier in getal, vernielden met grof geweld de glazen voorpui en gingen er met een nog onbekende buit vandoor. ,,Met een zak over de schouder, net als een echte inbreker.’’