Kamer wil slachterij Gosschalk in Epe direct sluiten na beelden van ‘weerzinwekkende’ dierenmishandeling

Robert Scholten is terug in de Eper politiek: ‘Heb een zware periode achter de rug’

28 mei Oud-wethouder Robert Scholten is terug in de Eper politiek. Afgelopen februari kwam zijn bestuurstermijn op dramatische wijze ten einde, nadat zijn positie onhoudbaar was geworden door publicaties in deze krant. Maar sinds gisteravond is Scholten weer gemeenteraadslid namens zijn partij, Nieuwe Lijn.