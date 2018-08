Katoenfabriek in Emst ontruimd vanwege brand

Weer wietplanta­ge in huis in Epe

29 augustus Opnieuw is in de gemeente Epe een hennepkwekerij aangetroffen in een woonhuis. Ditmaal werd een drugsplantage aangetroffen op een zolder van een woning aan de Glazenmaker in Epe. Een vrouw van 30 jaar en een man van 27 jaar zijn aangehouden.