KCVO vertrouwt met 51ste Sportfestijn in Vaassen op ‘succesrecept’

Auto rijdt in op verkeers­bord in Epe, bestuurder gewond

18 augustus De bestuurder van een auto is vanmorgen gewond geraakt bij een ongeluk op de Soerelseweg in Epe. De man is door onbekende oorzaak direct na een bocht vol op een verkeersbord ingereden. Hij is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Aanvankelijk was ook de traumahelikopter voor dit ongeval opgeroepen.