Keepster Charlotte Moor (25) uit Vaassen ruilt bal tijdelijk in voor fiets

Normaal is voetbal haar sport, maar in juni ruilt keepster Charlotte Moor (25), geboren en getogen in Vaassen, de bal tijdelijk in voor een mountainbike. Ze gaat dan in Malawi zeven dagen 550 kilometer fietsen. Waarom?

,,Met die fietstocht vragen we aandacht voor het probleem van kindhuwelijken in dat land. In Malawi wordt 46 procent van de meisjes al voor hun achttiende uitgehuwelijkt, getrouwd en vaak al moeder van meerdere kinderen. Sommige kinderen worden al op hun achtste uitgehuwelijkt aan een doorgaans veel oudere man.''

Wat kun jij daar, al fietsend, tegen beginnen?

,,PLAN Nederland heeft het project Cycle for Plan in het leven geroepen om een bijdrage te leveren aan het welzijn van andere mensen in de wereld. Daarmee wordt geld ingezameld om bijvoorbeeld voorlichting mogelijk te maken, sanitaire voorzieningen te treffen, ziekenhuisbezoeken mogelijk te maken en voorbehoedsmiddelen te verstrekken.''

Hard nodig dus, in Malawi?

,,Jazeker. Mede doordat internet daar steeds bereikbaarder wordt voor iedereen, groeit het besef onder de mensen dat het niet normaal en gezond is dat meisjes door kindhuwelijken al zo jong van school gaan, gepest worden en jong zwanger raken. Daarnaast komen ze zonder opleiding, op jonge leeftijd, ook alweer vaak alleen te staan, doordat de man veelal veel ouders is. Ze belanden in een niet-evenwichtige relatie, snappen elkaar eigenlijk helemaal niet, wat niet zelden mishandeling tot gevolg heeft. PLAN Nederland helpt de bevolking daar het probleem op te lossen. Niet door als blanken daar naartoe te gaan en even te vertellen hoe het moet, maar door de mensen daar zelf te leren wat ze ertegen kunnen ondernemen.''

Hoe ziet jouw reis eruit?

,,Begin juni ga ik met een vriendin en nog elf vrouwen beginnen aan de fietstocht. In totaal verblijven we tien dagen in Malawi. Onderweg bezoeken we diverse projecten van PLAN en vragen we aandacht voor het goede doel. Het zal een zware tocht worden, want we fietsen over 'dirty roads'. De wegen in Malawi zijn niet best. Iedere deelnemer betaalt haar eigen vliegticket en reis. Daarnaast moet iedereen een bedrag van 4.000 euro ophalen voor het goede doel. De reis wordt georganiseerd door PLAN, dus de veiligheid is gegarandeerd. Er gaat een arts mee en begeleidende auto's en een busje met materialen.''

Heb jij het sponsorgeld al bijeen?

,,Ik maak de reis samen met een vriendin en we hebben nu ongeveer de helft van onze 8.000 euro bij elkaar. We organiseren allerlei acties, van oliebollen bakken tot op markten staan. We denken nog aan het houden van een pubquiz, geven bootcamptrainingen en bij mijn oude voetbalclub Vios in Vaassen wil ik ook nog iets organiseren in samenwerking met de meidenafdeling. En uiteraard vragen we bedrijven onze tenues te sponsoren. Wie ons wil helpen kan het best kijken op onze Facebookpagina Girls Fight.''

Fietsen dus. Vaassen en omgeving kent Charlotte Maar vooral als voetbalkeepster. Hoe staat het met die sportieve carrière?