KeoBikes nu ook in Vaassen en Epe

Een uurtje een fiets huren voor 1,50 euro, of een hele dag voor 3 euro; het kan in Vaassen en Epe. Gisteren werden ook in deze dorpen twee fietscarrousels van KeoBike in gebruik genomen.

De Eper wethouder Robert Scholten maakte op de Laan van Fasna in Vaassen op de maandagmiddag een paar eerste onwennige meters op een Van Moof-fiets uit de carrousel. Onwennig door het fietsmandje aan het stuur, dat maar 'rechtdoor' blijft gaan, ook als het stuur naar links of rechts zwenkt. ,,Maar dat zal na een paar ritjes wel gewoon voelen'', redeneerde de ambtenaar.

Leenfietsen

Zeventien van de twintig op de Veluwe geplande carrousels van KeoBike zijn nu operationeel. Per draaiplatform hangen elf à twaalf fietsen klaar voor gebruikers. ,,De lege plekken zijn er bewust, zodat mensen in een carrousel ook een fiets kunnen terughangen die was geleend vanuit een andere carrousel. Ja, je kunt dus een fiets in Epe of Apeldoorn huren en die terughangen in Vaassen. Of andersom natuurlijk'', zegt Rob Plooy van Keolis Nederland (voorheen Syntus).

Keolis wil zich meer dan vroeger ook richten op andere services dan alleen het busvervoer in de wereld van het openbare reizen. ,,Het kan snel gaan. In december 2016 zijn we begonnen met de KeoBikes, 240 in totaal. Komend jaar is dat aantal fietsen als het goed is al verdubbeld. Voor de toekomst willen we ook werk gaan maken van een deelauto-project en wellicht een project met een keusbus, een soort buurtbus door vrijwilligers. Allemaal initiatieven om de mobiliteit en flexibiliteit te verbeteren en om te voorkomen dat er lege bussen, die logischerwijs niet rendabel zijn, rondrijden.''

Gewend

De KeoBike-carrousels zoals die nu ook aan de Laan van Fasna in Vaassen en bij de Klaarbeek in Epe staan, zijn inmiddels bekende objecten in de regio. Na een wat moeizame start door nog niet perfect afgestemde software, beginnen gebruikers op de Veluwe nu gewend te raken aan het huurfiets-principe.

Door middel van een app krijgen gebruikers toegang tot een KeoBike, die een nieuwwaarde heeft van 650 euro. Wanneer een fiets wordt geleend, heeft een gebruiker daarover maximaal 24 uur de beschikking. Daarna wordt het account van de gebruiker geblokkeerd als de fiets niet in een carrousel is teruggehangen.

Slot