Kerken Epe haken aan bij Halloween

Drie kerkgenootschappen haken aan bij de eerste lustrum-editie van 'Halloween in Epe'. Zij richten naast de griezel-zone een 'happy-zone' in, waar kinderen terecht kunnen als ze het allemaal wat te spannend vinden.

De populariteit van Halloween groeit elk jaar. Aanvankelijk bedacht voor pubers, komen er ook steeds meer kleinere kinderen mee. Zo kon je vorig jaar nog zomaar een mummy van amper 3 jaar tegen het lijf lopen, vertelt Marika Selis die samen met Riet Fennema, Sharon Sabandar en Monique Adelerhof erg druk is met de organisatie van het griezelfestijn.

Voor dat kleine grut kan het vrijdagavond te eng worden, want Epe wordt dan overspoeld door zombies, heksen en andere kippenvelfiguren. En daar moet je wat mee, dacht Cariene van de Wetering, die actief is in de Eper Regenboogkerk. Ze is christen en vindt Halloween 'niet grappig'. ,,Niet dat ik met een vingertje wil wijzen hoor'', zegt ze. ,,Totaal niet. Maar ik vind wel dat er een soort tegenhanger van de griezelzone moet zijn voor kinderen die het uiteindelijk toch niet zo leuk blijken te vinden. Samen met evangelie gemeente De Schaapspoort en de 73 Generation Church richt ze vrijdagavond op het Marktplein de happy-zone in waar de brandweer demonstraties verzorgt, pannenkoeken worden gebakken, dieren zijn en ruimte is voor sport, spel en knutselen.

Welkome aanvulling

De organisatie van 'Halloween in Epe' ziet het initiatief als een welkome aanvulling. ,,Het moet namelijk wel voor iedereen een feestje blijven'', zegt Selis. ,,Daarom hebben we ook voor de mensen die in de griezelzone actief zijn een reeks regels opgesteld. Dat ze kinderen beslist niet mogen aanraken en hulp moeten inseinen als ze zien dat een kind te bang wordt.'' De kinderen kunnen vrijdag vanaf 19 uur na een toepasselijke dans van leerlingen van het Cultuurplein in het spookachtig aangeklede centrum meedoen aan griezelspelen. Zij kunnen een scorekaart ophalen bij een van de twaalf posten in de 'griezelzone' en bij elke post een opdracht uitvoeren in ruil voor een aantekening op de scorekaart. De volle kaart kan worden ingewisseld voor een traktatie. De posten maken veel werk van de aankleding en een jury bepaalt welke post de meeste indruk maakt. Dit jaar heeft de organisatie naast een prijs voor de mooiste post ook een etalagewedstrijd in het leven geroepen. De prijsuitreiking is om 22.00 uur in de Middenstip.

Horror-clowns