Kerkklokken laten luiden in nieuwjaarsnacht? Koster Wim doet het al jaren in Oene (en dat gaat wel eens fout)

Hoe allemans­vriend Wibra uit Epe even een rebel was: ‘Ik ben verplicht om te vechten voor het bestaan van mijn medewer­kers’

19 december Van allemansvriend tot rebel. Het imago van Wibra stond deze week onder druk. En dat in een toch al turbulent jaar met het coronavirus, winkels die verplicht dicht moeten en een faillissement met doorstart in België. Het steekt Bas Duijsens, de topman van de winkelketen uit Epe, die positief is over de toekomst: ,,Al is het essentieel dat de winkels weer open mogen.”