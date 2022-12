Kerst met een Missie in Epe krijgt cheque van Heerder kledingwinkel Dick.and.Co

Wel of geen dassen in weiland bij Elspeet? ‘Ontbreken snuitput­jes op weiland geen tegenbe­wijs’

Tegenstanders van het nog aan te leggen bedrijventerrein in Elspeet Zuid probeerden de Raad van State ervan te overtuigen dat er wel degelijk zwaar beschermde dassen in een weiland bij het nog aan te leggen bedrijventerrein in Elspeet Zuid voorkomen.

