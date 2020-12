Kerst met een missie zoekt Veluwse kerstkoks voor een extra maaltijd

Bas Perdijk maakte dode Veluwse wolf klaar voor museum (en ontdekte iets bijzonders in zijn vacht)

13 november De wolf die op 4 maart van dit jaar werd doodgereden bij Epe, is in Naturalis geprepareerd. Het is de eerste in Nederland geboren wolf die een plekje krijgt in het natuurhistorisch museum in Leiden. De welp kan ‘tot in de eeuwigheid’ bewaard worden voor wetenschappelijk onderzoek. Hoe gaat dat in zijn werk?