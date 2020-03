Kersvers echtpaar Kim en Peter uit Epe krijgt huis vol kabouters als ‘bruidsschat’

Niet alleen Erik uit We­num-Wie­sel, ook Steven uit Epe maakt indruk op BZV-babe Annemiek

8 maart BZV-babe Annemiek lijkt als een blok te vallen voor de charmes van Veluwse mannen. Want behalve springruiter Erik Braat uit Wenum-Wiesel, maakt ook zorgbegeleider Steven Geerts uit Epe grote indruk op Drentse boerin. Of cupido werkelijk raak schiet in de regio, zien we vanavond in Boer Zoekt Vrouw.