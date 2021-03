Keukenbrand in Vaassen: man en een vrouw gewond afgevoerd naar het ziekenhuis

‘Er is geen bestuurs­cri­sis’. Eper coalitie houdt na opstappen wethouder vast aan koers

1 maart Een bestuurscrisis in Epe? Die is er niet, stelt de grootste partij Nieuwe Lijn in een verklaring op zijn website. De coalitiepartijen gaan op de oude voet verder nadat wethouder Robert Scholten twee weken geleden opstapte omdat zijn positie onhoudbaar was geworden.