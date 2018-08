Kick-off JOGG in Epe door danstopper Juvat Westendorp

Westendorp is landelijk ambassadeur van Jongeren op Gezond Gewicht en reist af naar het Kievitsveld in Emst om het startsein voor het gezondheidsproject voor jongeren in Epe te geven. Hij doet dat op dinsdag 28 augustus ten overstaan van leerlingen van de RSG Noord- en Oost-Veluwe. Westendorp verricht de starthandeling in samenwerking met wethouder Lia de Waard-Oudesluijs om 12.45 uur.

Leefstijl

Als danser weet Juvat Westendorp als geen geen ander hoe belangrijk een gezonde leefstijl en omgeving zijn. Dat probeert hij als ambassadeur van JOGG op een zo positief mogelijke manier over te brengen op jongeren. In Emst zal hij voor de eerstejaars leerlingen van de RSG een dansworkshop verzorgen.

Gezondheid en bewegen zijn op de RSG belangrijke speerpunten, die gestalte krijgen in het predikaat Gezonde School en in het certificaat 'Sport en Bewegen'. Ook doet de RSG z'n best om het certificaat 'Gezonde Schoolkantine' te bemachtigen.

Gezonde omgeving

De gemeente Epe is sinds oktober vorig jaar een 'JOGG-gemeente'. Dat wil zeggen dat er de gemeente Epe veel aan gelegen ligt om kinderen en jongeren op te laten groeien in een gezonde omgeving. Door kinderen mee te geven hoe leuk bewegen is en hoe lekker gezond eten is, wordt geprobeerd onder meer overgewicht bij de jeugd tegen te gaan. Vanuit Heel Epe Beweegt van Koppel-Swoe wordt er invulling gegeven aan JOGG. Bij de JOGG-aanpak is het belangrijk dat voor iedereen de gezonde keuze de gemakkelijke keuze wordt en daar is een groot netwerk voor nodig.

