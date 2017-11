Kijken in Cannenburch op Tweede Kerstdag

De kaartverkoop voor een rondgang is vanaf 12 uur in de gewelvenkelders (volwassenen 5 euro, kinderen 3 euro). Aangeraden wordt de Cannenburch-app te downloaden voor de beste informatie. Om 17 uur gaan de poorten dicht. Het Bouwhuis, de kasteelwinkel en de kasteelzolder blijven gesloten. De audiotour is niet beschikbaar en de donateurspas en museumkaart zijn niet geldig.