KiKaKerstboom krijgt vurig gewenste hulp

Spit-diploma

Een eerste nieuw element is dat KiKaKerstboom bij leerlingen van de RSG in Epe voor het voetlicht is gebracht. Deze scholieren gaan van de kerstboomverkoop voor het goede doel een studieobject maken. De leerlingen gaan reclame maken, een folder ontwikkelen, de doelgroep bepalen, een bestellijst maken en proberen meer verkoopkanalen te bedenken om zo meer bomen te kunnen verkopen.

Niet perfect genoeg

De verkoop van de bomen vanaf het land nabij Oranjeweg 113 in Emst, is dit jaar op de zaterdagen 9 en 16 december, van 9 tot 15 uur. Wie zelf een boom uitsteekt betaalt 15 euro. Na hulp van de organisatie is de boom 5 euro duurder. De kerstbomen zijn van kwekerij De Buurte in Oene. Het betreft bomen die niet perfect genoeg zijn voor de reguliere verkoop, maar nog zeker mooi genoeg om een woonkamer of bedrijfsruimte op te sieren. Behalve in Emst vanaf het land, zijn er in de regio op zes adressen KiKaKerstbomen te koop.