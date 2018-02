Kinderballet in kasteel De Cannenburgh

Vei­lig­heids­re­gio zet beleid weghalen waadpakken ondanks discussie door

18 februari Ondanks de onvrede die er is ontstaan onder brandweermensen in Apeldoorn en Vaassen, gaat de veiligheidsregio door met het weghalen van de zogenoemde 'waadpakken' van de brandweerwagens. ,,We gaan door met het ingezette beleid, en zullen in de komende maanden alle waadpakken die gebruikt worden bij grijpreddingen van de brandweerwagens halen'', zegt Bert Huisman, woordvoerder bij de veiligheidsregio.