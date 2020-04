Kinderboerderij in Epe roept om brood en groente: ‘Vallen tussen wal en schip’

Vrouw aangehou­den na diefstal bij antiekzaak in Vaassen

11:07 De politie heeft na een intensieve zoektocht een aanhouding weten te verrichten, nadat er afgelopen nacht is ingebroken bij een antiekwinkel in Vaassen. Een 23-jarige vrouw uit Apeldoorn is meegenomen, terwijl naar een tweede verdachte nog wordt gezocht.