Kinderkledingbeurs van Lisa en Floor blijvertje in Vaassen

Wat begon als probeersel in Wijksteunpunt Bloemfontein in Vaassen, is uitgegroeid tot een blijvertje; de kinderkledingbeurs van Lisa Swarts en Floor Kers. Woensdag is de volgende editie.

De zakken kleding zijn net weer aangekomen en dat betekent: uitzoeken, selecteren, vouwen en stapelen. En daar zijn studenten Lisa Swarts en Floor Kers uit Apeldoorn deze middag dan ook druk mee bezig in Wijksteunpunt Bloemfontein in Vaassen. Want alles moet klaar en gereed zijn voor ‘hun’ kinderkledingbeurs, dit keer op woensdagmiddag 27 maart.

Het tweetal doet de opleiding Sociaal werk bij Aventus in Apeldoorn. Voor het vak praktijkleren is het de bedoeling dat zij bij organisaties in de praktijk brengen wat ze geleerd hebben. Via een speeddate ontstaat de verbinding met Bloemfontein in Vaassen. ,,We zitten hier sinds september elke week vier uur. Dat blijven we doen tot eind dit schooljaar”, zegt Floor. Het Wijksteunpunt is blij met deze extra handjes, weet sociaal werker Fabienne Zoetbrood van Koppel-SWOE. ,,Er komen zo veel leuke activiteiten bij voor de wijk.”

Winterkleding

Vanuit het Molukse wijkgebouw Balai Pusat in Vaassen komt afgelopen najaar het signaal dat er behoefte is aan met name winterkleding voor kinderen. ,,Daarop zijn we aan de slag gegaan. Balai Pusat had zelf veel kleding. En we zijn in gesprek geraakt met kledingbank Mode&Co uit Epe. Zij bieden gratis kleding aan, dat hebben we zelf uitgezocht”, zegt Lisa. Floor vult aan: ,,Iedereen mag dan maximaal vijf kledingstukken gratis meenemen per kind, het is vooral voor gezinnen die weinig hebben te besteden. De eerste keer, in november, was een groot succes. We hadden het niet verwacht, maar de opkomst was groot. Daarom hebben we besloten het ieder kwartaal opnieuw te doen.”

Het succes zit hem volgens het duo ook in de extra activiteiten. Zoals schminken en diverse sport- en spelactiviteiten. ,,Daardoor gaan mensen rustig kleding uitzoeken, en de kinderen kunnen spelen. Het is heel toegankelijk om te komen”, weet Lisa. Sociaal werker Fabienne Zoetbrood vult aan: ,,Je zag bekenden, maar ook compleet nieuwe mensen. Het leuke is dat je hiermee ook jonge ouders weet te trekken. Dat was ook één van onze wensen.”

Sfeer

Omdat het voorjaar eraan komt ligt de focus dit keer ook meer op zomerkleding. Voornamelijk voor kinderen tot 12 jaar. ,,De vorige keer hing er een hele leuke sfeer. Hopelijk nu ook”, kijkt Floor vast vooruit. ,,Het is gewoon een gezellig middag. Klasgenoten organiseren dan voor het eerst Soep&Ontmoet hier. Dat valt mooi samen.”

En na de zomer? Lisa: ,,Dan zijn wij hier niet meer, maar we hopen dat iemand het overneemt. We hebben al een heel draaiboek klaarliggen.”