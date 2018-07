Kiosk bij Hertenkamp moet weg

Epenaar John van Barneveld moet de kiosk bij het Hertenkamp in Epe voor 1 oktober van dit jaar verwijderen. Dat heeft het Gerechtshof in Arnhem bepaald. Ook moet Van Barneveld de proceskosten betalen.

De gemeente Epe werd door het Hof in het gelijkgesteld in het dispuut met Van Barneveld over de kiosk aan de Dellenweg in Epe. ,,Wij zijn blij dat de rechter vindt dat Van Barneveld de kiosk moet verwijderen'', stelt een woordvoerder van de gemeente. ,,En ook blij dat de rechter van mening is dat wij juist en zorgvuldig hebben gehandeld. Na het zomerreces besluiten we hoe we een vervolg geven aan de uitspraak.''

Verrast

Van Barneveld is verrast door de uitspraak, die dateert van dinsdag 10 juli. ,,Ik weet nergens van. Dit is nieuw voor mij. Ik ben een paar dagen op vakantie geweest en met andere werkzaamheden bezig geweest. Ik heb geen brief gezien van de rechtbank en heb ook geen internet. Als het zo is dat mijn kiosk weg moet van de rechter, kan en wil ik daar nu niet op reageren'', zegt Van Barneveld, wiens advocaat mr. Bakhuis in Apeldoorn zich eveneens onthoudt van commentaar.

De kwestie rond de kiosk in Epe speelt al enkele jaren. De gemeente wil de kiosk en Van Barneveld weg hebben bij de Hertenkamp, om vervolgens het Hertenkamp te privatiseren. Dat bespaart de gemeente onderhoudskosten. Een andere partij wil het onderhoud en beheer wel voor zijn rekening nemen, maar dan wil die partij ook de mogelijkheid hebben om inkomsten te genereren rond de Hertenkamp, in plaats van dat Van Barneveld er versnaperingen verkoopt.

Vertrekken

De gemeente zegde daarom een paar jaar geleden de vergunning voor Van Barneveld en zijn kiosk op en maande hem te vertrekken. De uitbater was het daarmee oneens. Hij meende dat hij na pakweg zestig jaar ter plekke handel te hebben gedreven niet zomaar gedwongen kon worden om te vertrekken.