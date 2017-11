Kitesurfer op de bank in Epe, in plaats van op Egyptische golf

In de Egyptische badplaats maken de kitesurfers bij de World Kiteboarding League de mooiste sprongen, maar Rover Dullaart (18) is daar niet bij. Door een motorongeluk in Brazilië zit de Epenaar gedwongen thuis en is hij vijf maanden uitgeschakeld. Vanwege een zware botkneuzing in zijn knie kan hij nu niet kitesurfen.

Hij groeide op het tropische eiland Bonaire op en leerde onder de warme zon kitesurfen. De stoere watersport nam Dullaart gelijk in zijn greep en de jonge surfer doet er alles aan om de top te halen in zijn sport. Ook toen hij op zijn twaalfde naar Nederland kwam en zich eerst in Bussum en later in Epe vestigde, zette hij door. Op het vlakke water van strand Horst maakte hij zich de stoere watersport eigen en was vastbesloten om de wereldtop te halen.

Roet in het eten

Bij de jeugd werd hij al Nederlands kampioen en aan alle andere grote wedstrijden in Nederland heeft hij ook meegedaan. Dullaart wil niets liever dan de ranking van de World Kiteboarding League bestormen. Totdat een motorongeluk in Brazilië eind oktober roet in het eten gooide. ,,Ik was aan het trainen in Brazilië en ik was goed in vorm'', vertelt hij. ,,Ik zou de dag later naar Nederland vliegen en daarna gelijk door vliegen naar die wedstrijd in Egypte. Toen ik echter in Brazilië onoplettend over straat liep, werd ik geschept door een motor. Ik had veel pijn, maar ik dacht op dat moment dat het wel mee zou vallen.’’

Ernstig geblesseerd

Dullaart is de volgende dag gewoon naar Nederland gevlogen, maar daar bleek dat er wel meer aan de hand was. ,,De artsen in Nederland zagen nog niet zoveel, maar bij een second opinion in Duitsland (via een kennis kon hij bij het ziekenhuis in Emmerich terecht, red.) bleek dat mijn knie ernstig geblesseerd was. Ik heb een zware botkneuzing opgelopen aan mijn rechterknie en daar staat vijf maanden herstel voor. Dat betekent dat ik vijf maanden niet mag kiten.’’

Moeilijk

Daar baalt de Epenaar verschrikkelijk van. Na het afronden van de havo heeft hij een jaar vrij genomen om zich volledig op zijn sport te kunnen richten. De afgelopen maanden heeft hij in Brazilië hard getraind en vele nieuwe kitesurfbewegingen geleerd. En toch is hij er nu bij de wereldbekerwedstrijden in Egypte en later ook Brazilië niet bij. ,,Dat vind ik erg jammer’’, zegt hij. ,,Ik vind het moeilijk om nu naar die livestream uit Egypte te kijken. Die jongens zijn helemaal niet zo goed. Ik had daar ook moeten staan.’’’

Erg zwak