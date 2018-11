Kitty uit Vaassen en Berend uit Deventer zijn wereldkampioen Pandemic Survival

Pandemic Survival is een wedstrijdvariant van het populaire bordspel Pandemic, een coöperatief bordspel. Hierbij spelen de spelers mét in plaats van tegen elkaar om een gemeenschappelijk doel te bereiken. De tegenstander is hierbij het spel zelf. In de toernooivariant wint het team dat het eerste alle mogelijke genezingen voor verschillende epidemie-uitbraken heeft bereikt of dat het langst in leven blijft door ziekte-uitbraken in te dammen.

Seoul

Kitty en Berend hebben een reis gewonnen naar een locatie op het speelbord van het spel Pandemic naar keuze. Ze kunnen onder meer naar Tokio, Seoul, Sydney, Lima, Jakarta of Los Angeles. Kitty is oud-Vaassense en woont sinds drie jaar in Utrecht. Ze studeert International Communications & Media. Haar vriend Berend is als student HBO-ICT/Business vijf jaar geleden vanuit zijn woonplaats Ouderkerk aan de Amstel naar Deventer verhuisd.

Voor 8 juli van dit jaar hadden de twee het spel Pandemic nog nooit gespeeld. ,,We kenden het al wel, we wisten dat het een heel populair spel is. We waren op een zondagmiddag in Utrecht toen daar een regionaal toernooi was. Omdat we ons een beetje verveelden, wilde Berend daar naartoe.” Een andere deelnemer aan het toernooi heeft vooraf in een half uurtje de spelregels uitgelegd aan de twee spelletjesfanaten. ,,En toen werden we gelijk eerste”, vertelt Kitty enthousiast. Ze doet deze dinsdag alleen het woord omdat haar vriend Berend voor zijn tweede bachelor nog lessen volgt.

Oefenen

Het stel wist zich vervolgens op het Nederlands kampioenschap op 30 september in Helmond te plaatsen voor het wereldkampioenschap op 3 en 4 november op het internationale Comics en Games festival in de Italiaanse stad Lucca. ,,Dat was wel een bizar mooi moment. Het was één grote chaos op het bord, maar wij hadden gewonnen. Toen werd het serieus. Van de Nederlandse distributeur kregen we een spel toegestuurd, zodat we thuis ook konden gaan oefenen. Een vriend van mij had alle uitbreidingen die erbij hoorden, dus die konden we ook gaan bestuderen voordat we naar Italië gingen.”

Risico’s

Waarom lukte het het Nederlandse stel in Lucca alle anderen te verslaan? ,,Wij spelen heel aanvallend terwijl de anderen vooral heel defensief speelden. Wij konden heel snel oplossingen bedenken. De andere teams namen meer tijd om oplossingen af te wegen. En wij namen meer risico’s. Wel ‘gecalculeerde’ risico’s. Dat heeft wel het verschil gemaakt.” De sfeer op het festival en onder de deelnemers van het kampioenschap was heel goed. ,,Gelukkig wel. De bedenker van het spel was er ook en heeft ons ook gefeliciteerd. Toen we maandag Pisa bezochten, kwamen we hem en zijn vrouw weer tegen en hebben we samen daar rondgelopen. Superleuk.”