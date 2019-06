Klap voor Zuuk: doek buurtschool na ruim 130 jaar definitief gevallen

Stichting Proo vindt het niet langer verantwoord de school open te houden. Het is te duur en de opbrengsten van de school staan al jaren onder druk. Volgens Proo doordat de school te klein is geworden. Zeker nu er na de zomervakantie nog maar één leerling in de onderbouw (groep 1 tot en met 4) zou zitten. Ook de docenten zien het niet meer zitten; zij wilden na de zomer niet terugkeren in Zuuk.

De ouders grepen alle mogelijkheden aan om de sluiting te voorkomen. Na acties in het buurtschap en oproepen om kinderen aan te melden, legden zij het geschil voor aan een onafhankelijke commissie in Utrecht. Daar deden de Medezeggenschapsraad en Proo begin deze maand hun zegje. De commissie heeft nu bepaald dat Proo terecht heeft geoordeeld dat er zwaarwegende omstandigheden zijn om de school te sluiten. De Commissie geeft daarom vervangende toestemming, waardoor er na meer dan 130 jaar een einde komt aan onderwijs in Zuuk.

Teleurstelling

In Zuuk komt de klap hard aan. Na de zitting in Utrecht begin juni waren de ouders nog altijd hoopvol. Die hoop is nu om zeep geholpen. ,,We zijn teleurgesteld’’, zegt Marloes van Schoonhoven, die namens de ouders in de Medezeggenschapsraad zit, in een eerste reactie. ,,We hadden de school en daarmee ook het buurtschap een andere uitspraak gegund. We balen dat het zo loopt.’’