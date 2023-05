Koeien staan tot hun knieën in de stront: boer uit Emst bestraft

met video Dit bijzondere landhuis op de Veluwe stond 15 jaar leeg, nu is het een monument: ‘Architect kreeg compleet carte blanche’

Blauwe tegels uit Japan, marmer uit Griekenland en sanitair uit Amerika. Het lijken kenmerken van een gloednieuwe villa, maar al deze luxe is sinds 1975 al te bewonderen in Landgoed Siesling in Epe. Het miljoenenpand is dankzij de inspanning van huidige bewoner Eric van Boven (48) het jongste monumentale pand van Epe.