Koekoek heeft vurig gewenste jeu de boules baan

Bestuur PlusOV: meteen na 1 november het ‘routege­bon­den vervoer’ aanbeste­den

22 oktober Zodra de negen samenwerkende gemeenten uiterlijk 1 november het besluit hebben genomen over wel of niet doorgaan met regionale vervoerscentrale PlusOV, gaat het bestuur het zogenaamde routegebonden vervoer aanbesteden. Dit is de belangrijkste uitkomst van de bestuursvergadering die afgelopen week werd gehouden.