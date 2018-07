'Kom maar op met die opdrachten'

Je werd vorige week uitgeroepen tot Cibap Talent 2018. Wat betekent dat?

,,Cibap is een mbo-school in Zwolle. Noem het maar een creatieve vakschool. Per opleiding worden hier jaarlijks verkiezingen voor talent van het jaar gehouden. Samen met twee anderen was ik genomineerd in de opleiding 'interieur'. In totaal volgen ongeveer zestig studenten op het Cibap die richting. Alle studenten worden gedurende hun schooltijd gevolgd en leraren kunnen leerlingen die er qua prestaties uit springen, nomineren voor de prijs. Kennelijk ben ik eruit gekomen als de beste.''

Wat is je prijs?

,,Voor alle genomineerden geldt dat zij hun eigen werk drie weken lang mogen exposeren in museum De Fundatie in Zwolle. Daarnaast is de prijs vooral een vorm van waardering en sta je daardoor extra in de spotlights. Bij de uitreiking van het certificaat waren ook kunstenaars aanwezig, dus het is sowieso goed voor je naamsbekendheid.''

Ben je nu, met je diploma op zak, een soort interieur-architect?

,,Nee, ik ben geen architect. Ik mag geen bouwkundige adviezen geven. Ik ben geen expert in constructies. Ik kan voorstellen dat een muurtje eruit laten halen beter is, maar een aannemer moet dat beoordelen en uitwerken. Ik ben vooral kleur- en interieur-adviseur. Voor opdrachtgevers als hotels, restaurants, kantoren, maar ook voor particulieren thuis.''

Wat is je sterkste punt?

,,Ik heb lef met kleuren en materialen. Ik durf die zaken te mixen en zo kom ik - uiteraard in overleg met de opdrachtgevers - tot zeer persoonlijke ontwerpen.''

Klinkt als mode- en trendgevoelig. Kun je dat leren?

,,Nou, verstand van trends moet wel in je zitten. Uiteraard moet je er ook wat verstand van hebben en je moet zorgen dat je van de laatste trends op de hoogte blijft, maar een groot deel is toch gebaseerd op gevoel en talent.''

Je bent nu afgestudeerd. Wat is je volgende stap?