Koninklijk bedrijf heeft eigen boekwerk

Oener Belang woest: ‘Ministerie misleidt publiek’

26 september Oener Belang trekt in een aan staatssecretaris Sharon Dijksma verstuurde brief fel van leer tegen de laagvliegroutes van Lelystad Airport. Volgens de belangenvereniging is de ‘verbijstering van de inwoners van de gemeente Epe (waar Oene onder valt, red.) en al onze leden enorm groot en met geen pen te beschrijven’, staat in de brief die maandag naar Dijksma is verstuurd.