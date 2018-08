Koninklijke eer voor museummevrouw Mini uit Epe

Echte Epenaren en trouwe bezoekers van Hagedoorns Plaatse weten meteen wie Mini is. Tenminste, wanneer je spreekt van de dame die altijd in klederdracht in het streekmuseum aanwezig is. Dat is namelijk de enige echte Mini Borgman-Van den Berg.

Enthousiasme

Burgemeester Van der Hoeve roemde haar voor haar ongebreidelde enthousiasme, haar werkzaamheden en inzet voor het museum. Ze ontving al die jaren duizenden bezoekers en leidde die rond, altijd gekleed in klederdracht. Op een manier die maakte dat met name oudere bezoekers zich weer even terug waanden in hun jeugd met speelgoed als de zweeptol en het hoepelen met een stok. Ook zorgt ze altijd voor koffie, thee en lekkernijen in de theeschenkerij en ruimt ze op en maakt ze volop schoon in de museumboerderij en de tuin.