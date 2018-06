Koninklijke onderscheiding voor Jan Schetters uit Oene

Jan Schetters uit Oene is koninklijk onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Hans van der Hoeve van Epe speldde Schetters zaterdag de versierselen die bij de onderscheiding horen op. Dat gebeurde in sportcentrum Bijsterbosch in Heerde.